La settimana autunnale a cavallo tra la fine di settembre e ottobre 2021 ha portato con sé molte interessanti novità musicali. Quali? L’atteso disco di Lady Gaga con Tony Bennett ad esempio o l’album di Salmo. Ma anche i singoli di Gaia, di Samuel, i duetti di Elton John e Stevie Wonder o delle italianissime Ornella Vanoni e Virginia Raffaele. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Nuove canzoni disponibili all’ascolto su tutte le piattaforme digitali, da scoprire e ascoltare, e aggiungere alle playlist personali. Per rimanere al passo con tutte le uscite, qui di seguito ecco l’elenco con tutte le new entry del panorama musicale italiano e internazionale.

LOVE FOR SALE: Lady Gaga e Tony Bennett

Esce il 1 ottobre 2021 l’album di cover cantate da due artisti che tornano a cantare insieme per la seconda e ultima volta. Un tributo a Cole Porter e alla loro amicizia nata nel 2011 a New York. Questo disco è anche l’ultimo della carriera del grande crooner a cui nel 2016 è stato diagnosticato l’Alzheimer. L’uscita è stata anticipata dalla pubblicazione del primo singolo, ovvero la cover di I Get a Kick Out of You.

FLOP: Salmo

A tre anni di distanza da Playlist, il cantante torna il 1 ottobre 2021 con 17 tracce inedite dalle molte sfaccettature, che uniscono l’anima rap dell’artista a quella rock, pop e elettronica. FLOP è un disco che si interroga su un tema importante del fallimento, che con tutte le contraddizioni del caso ci rende umani. A questo progetto hanno collaborato anche gli artisti Marracash, Gué Pequeno, Noyz Narcos e Shari.

NUVOLE DI ZANZARE: Gaia

È il nuovo singolo della cantante, un brano che anticipa l’album ALMA, in uscita il 29 ottobre 2021. Il testo di Nuvole di Zanzare porta con sé il sapore di un’estate che sta finendo e che lascia spazio a un nuovo inizio. Il progetto discografico di Gaia uscirà sia in versione fisica che digitale su tutte le piattaforme di streaming. È il secondo disco di inediti della cantautrice italo brasiliana e arriva quest’autunno, subito dopo la prima tournée live Finalmente in TOUR.

QUELLA SERA: Samuel

Il nuovo singolo del cantante, che esce come gli altri il 1 ottobre 2021, è tratto dal suo secondo album solista BRIGATABIANCA. Le parole del testo di Quella sera si riferiscono a al ricordo di una notte, alla frenesia della vita che a volte ti fa perdere le cose importanti e alla decisione inaspettata che arriva quando si capisce di aver perso qualcosa.

FINISH LINE: Elton John e Stevie Wonder

Un duetto dove il talento di due leggende della musica mondiale diventa una cosa sola. La nuova canzone, Finish Line, realizzata in coppia dai due cantanti apparirà nel nuovo disco di collaborazioni di Sir Elton. L’album, titolato The Lockdown Sessions, uscirà il 22 ottobre 2021 e vedrà il cantante inglese duettare con artisti come Dua Lipa, Rina Sawayama, Lil Nas X, Eddie Vedder, Stevie Nicks e ovviamente Stevie Wonder.

RUSHING WATER: Sting

Questo singolo del cantante è un brano dell’album The Bridge, in uscita il 19 novembre 2021. È disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è accompagnato da un video musicale in chiaroscuro, diretto da Eric Ryan Anderson. Inoltre, ad anticipare il disco c’è una serie web dal titolo On the Bridge, presentata martedì 28 settembre, che offre uno sguardo intimo sulla vita quotidiana del musicista mentre si prepara a lanciare il suo nuovo lavoro.

WASTED DAY: Bruce Springsteen e John Mellencamp

I due storici cantanti hanno inciso insieme il loro nuovo singolo accompagnato dal video uscito mercoledì 29 Settembre 2021. Il brano anticipa il 25esimo album di Mellencamp, ancora in fase di completamento. La pubblicazione è attesa per la primavera del 2022.

TU/ME: Ornella Vanoni e Virginia Raffaele

Due artiste che negli anni hanno imparato a conoscersi bene e a stimarsi questa volta duettano insieme in un brano che racconta l‘incontro tra due donne di età diverse. Il singolo, di cui è uscito anche il videoclip che vede le protagoniste in versione cartoon, è contenuto all’interno dell’album Unica. Inoltre, è la colonna sonora della nuova serie Netflix, Luna Park.