Solare, spontanea e sempre sorridente, Alessandra Mastronardi ha conquistato il ruolo di madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2019 e i riflettori sono puntati sui look con cui solcherà i red carpet di Venezia 76.

L’attrice (napoletana ma romana di adozione) è sbarcata in Laguna come da copione in motoscafo, pronta per l’accoglienza dei fotografi. Alla 33enne la conduzione della serata inaugurale prevista mercoledì 28 agosto e della chiusura sabato 7 settembre. La Mastronardi è diventata nota al grande pubblico grazie a due ruoli televisivi, Eva Cudicini nella serie televisiva I Cesaroni e di Alice Allevi ne L’Allieva. Non solo partecipazioni in serie di successo per lei (ha lavorato sia in Romanzo criminale che ne I Medici); al cinema ha lavorato con molti grandi registi, da Cristina Comencini a Giovanni Veronesi, passando per Woody Allen.

Qualche indiscrezione sugli outfit scelti per sfilare sul red carpet della mostra arriva da alcune battute concesse alla Adnkronos: “Vi dirò solo che ho privilegiato stilisti italiani, che indosserò abiti molto diversi tra loro nelle diverse serate e che ognuno sottolineerà aspetti diversi della femminilità“, ha detto l’attrice.

E così è stato per il consueto photocall sulla spiaggia del Lido di Venezia, dove ha indossato una tuta bianca in crêpe di seta con profonda scollatura della collezione Giorgio Armani Autunno-inverno 2019/20. Ai piedi, ballerine nere a punta di Jimmy Choo.

Elegantissima anche in serata al Belmond Hotel Cipriani, dove è arrivata in longdress color prugna di Michael Kors accompagnata dal compagno, l’attore scozzese Ross McCall. Sull’isola della Giudecca si è svolta la cena di premiazione della terza edizione del Franca Sozzani Award, consegnato alla modella e attivista Iman Abdulmajid, vedova di David Bowie, organizzato da Livia Firth, che partecipa con il marito Colin Firth.

In attesa di scoprire le mise dei prossimi giorni a Venezia 76, ripercorriamo i look più belli di Alessandra Mastronardi.

7 look ricordare di Alessandra Mastronardi

1. Festival di Sanremo 2017

Splendido abito di Chanel per l’ultima serata del Festival di Sanremo 2017 quando è stata ospite insieme a Diana del Bufalo e Giusy Buscemi in occasione della promozione di C’era una volta Studio Uno, miniserie di Rai1.

2. Alessandra Mastronardi al Franca Sozzani Award a Venezia nel 2017

Per il debutto del premio dedicato alla direttrice di Vogue Italia, durante la Mostra del Cinema di Venezia 2017, Alessandra Mastronardi ha preso parte alla cerimonia in outifit nero di Alberta Ferretti.

3. Il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2017

Invitata alla première di Suburbicon, di George Clooney, presentato in concorso a Venezia 74, l’attrice ha scelto un abito viola di Alberta Ferretti.

4. Il look di Alessandra Mastronardi per gli Emmy Awards 2017

In occasione delle sette nomination della serie Netflix Master of None, Alessandra Mastronardi ha sfilato sul red carpet degli Emmy Awards 2017 con un abito Chanel, di cui l’attrice è ambasciatrice.

5. Ai Golden Globe Awards 2018

Ancora un red carpet internazionale, grazie al ruolo nella seconda stagione di Master of None, commedia di Netflix di Aziz Ansari. Alla 75esima edizione dei Golden Globe, il 7 gennaio, ha attraversato il tappeto rosso in abito Chanel.

6. L’outfit dei Critics’ Choice Awards 2018

Look asimmetrico bianco dalla collezione Cruise 2018 di Chanel per la partecipazione ai Critics’ Choice Awards nel 2018: un abito monospalla ispirato all’antica Grecia che ha accompagnato con un’acconciatura elegante e un pizzico di rossetto.

7. Venezia 75: al party Chanel

In Chanel Haute Couture sul red carpet per il party organizzato in occasione del restauro finanziato dalla maison di L’anno scorso a Marienbad, di Alais Resnais.