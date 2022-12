Sophie Codegoni e Alessandro Basciano svelano in Tv il sesso del bebè

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato di essere in attesa di un figlio a un anno di distanza dal loro primo incontro avvenuto nel corso della loro comune esperienza al Grande Fratello Vip. I due hanno smentito anche i più scettici e hanno subito iniziato a fare sul serio una volta usciti dalla Casa, andando subito a vivere insieme. L’ex corteggiatore di Uomini e donne ha inoltre voluto che la fidanzata potesse conoscere Nicolò, il figlio che lui ha avuto da una precedente relazione.

La notizia della gravidanza ha colto molti di sorpresa, ma non i diretti interessati, felici all’idea di poter allargare la famiglia grazie all’arrivo di “Puntino“, così come loro hanno iniziato a chiamare il bebè.

Fino ad ora, però, l’unica a essere a conoscenza del sesso del nascituro era Paola Benegas, agente che segue entrambe, che ha mantenuto il segreto nonostante i futuri genitori fossero curiosissimi.

Il “mistero” è stato però svelato in Tv, in occasione della presenza della coppia a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin: i due avranno una bambina. L’influencer è davvero felice all’idea di poter mettere un fiocco rosa sulla porta: “Era il mio sogno”, ha detto, pur precisando che sarebbe stata felicissima anche se fosse stata in attesa di un maschio.

Altrettanto commosso anche il futuro papà: “All’inizio non ci credevo perché tempo prima lei mi aveva fatto uno scherzo, dicendo fosse incinta e invece non era vero. Ci ho, quindi, messo un po’ a realizzare” – sono state le sue parole.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno quindi dimostrando con i fatti quanto l’amore che li lega sia forte: “Ho scoperto di essere incinta a fine settembre – ha detto l’ex tronista di Uomini e donne -. Ora sono al quarto mese mesi, io sono ancora incredula, sono alla 16esima settimana avanzata, è stato tutto molto veloce e allo stesso tempo tutto molto intenso. La nostra storia era scritta nel destino. Durante una visita ginecologica mi dissero che avrei fatto tanta fatica a rimanere incinta e che avrei rischiato di non farcela e, invece, è successo subito e nel momento più inaspettato ma anche il più giusto. Abbiamo la nostra casa, il nostro lavoro”.

Le nozze (la proposta era arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia) sono accantonate per godere appieno del lieto evento, potranno esserci in futuro: “Volevo renderla la ragazza più felice sulla faccia della terra con questo gesto, lei pensava fossi inciampato, ma ho pensato di renderla felice, era un gesto d’amore, so che non era il contesto il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ma era un gesto d’amore, non ho fatto del male a nessuno” – ha concluso Basciano.