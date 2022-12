Francesca Cipriani si è sposata, assente il testimone Alfonso Signorini

Francesca Cipriani ha sposato Alessandro Rossi, che le aveva fatto la proposta di matrimonio a fine 2021 in occasione della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, dove era rimasto anche lui per qualche giorno. Le nozze si sono tenute presso la Basilica di Santa Tiberina a Roma, mentre la location scelta per i festeggiamenti è stato un castello nella capitale.

L’ex gieffina voleva che tutto fosse perfetto ed è per questo che ha curato personalmente ogni dettaglio della giornata. A tutti gli invitati è stato così consegnato un kit contenente il riso da lanciare agli sposi all’uscita dalla Chiesa e un fazzoletto, che avrebbe potuto essere utile a chi si sarebbe commosso nel corso della cerimonia. A mostrarlo è stato Alex Belli, che era presente insieme alla compagna Delia Duran: “Kit base per sposarsi, riso e il lacrimatoio, ha pensato a tutto”.

Francesca Cipriani ha scelto un abito bianco davvero romantico, caratterizzato da un corpetto in pizzo scollatissimo e gonna dallo spacco vertiginoso.

Diversi gli ex concorrenti del reality che erano nella lista degli invitati. Tra questi, Jessica Selassié con le sorelle Lulù e Clarissa, Manila Nazzaro, Aldo Montano, Carmen Russo, MYSS KETA. La sposa aveva scelto Alfonso Signorini come testimone, che non si è però presentato inaspettatamente. A quel punto è stato Giucas Casella a sostituirlo, nonostante tutti i riferimenti scritti facessero riferimento a Signorini. Non si conosce ancora la ragione del forfait del conduttore.

Il menu scelto dagli sposi prevedeva carpaccio di zucca in carpione, carpaccio di girello di vitello, raviolo ai porcini con gamberi, risotto allo champagne e filetto di vitello.