Continua a far parlare la nuova coppia del Grande Fratello Vip 6, formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Nonostante sembrasse che le cose andassero a gonfie vele, o quasi, iniziano a insinuarsi i primi dubbi. L’ex tentatore di Temptation Island ha iniziato a porsi delle domande sul suo rapporto con la coinquilina.

In una confidenza fatta a Manila Lazzaro, l’imprenditore si è aperto, raccontando il suo dilemma. “Mi piace molto – ha spiegato il ragazzo parlando di Sophie Codegoni – ma devo capire bene se caratterialmente siamo compatibili, però mi piace molto”.

Manila Nazzaro, ha replicato che a parere suo la compatibilità con una persona, lo si scopre solamente una volta fuori dalla Casa del Gf, vivendo nella vita reale di tutti i giorni, quando c’è da lavorare e da affrontare le problematiche quotidiane, non certo in una bolla come quello in cui dimorano adesso.

Alessandro Basciano ha quindi risposto: “Sì però qua dentro puoi un attimo vedere… no? Non c’è niente che non mi convince”.

Una cosa è certa, e chi segue il reality lo sa: quando il nuovo concorrente è entrato nella Casa aveva dichiarato di provare interesse per due donne, Sophie e Soleil Sorge. Pochissimi giorni prima della confessione fatta a Manila, il vippone si era avvicinato molto all’ex di Uomini e Donne.

In piena notte aveva confessato a Soleil: “Tu non mi piaci? Sì, ok che dici ancora che sei fuori dai giochi, però adesso lascia stare sta cosa qui. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente”. Chissà se tra i suoi dubbi questo c’entri qualcosa.