Un Natale molto triste quello di Alessandro Basciano, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il 25 dicembre 2021, infatti, suo nonno è venuto a mancare e gli autori del reality hanno comunicato la notizia all’inquilino della casa.

“Gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio nonno. La mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta che l’ho visto non stava benissimo”, ha raccontato l’ex tentatore di Temptation Island, dopo aver appreso la triste notizia nel confessionale della Casa:

“Ora ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato. Anche con gli altri nonni è successo così, una volta stavo in Spagna. Me l’hanno detto proprio in questo momento. Mi hanno detto che non potevo fare nulla. Mi sembra quasi che la mia vita sia un continuo up and down. Penso a fare famiglia e mi lascio con la mia ex, adesso ero tranquillo e arriva questa notizia. Ho quasi paura ad essere felice”.

Tutti i coinquilini si sono prodigati per sostenere il loro compagno e cercare di dargli un po’ di conforto. Da Soleil Sorge, che ha cercato di aiutare Alessandro Basciano dicendo: “È un trauma, affrontalo con calma, non soffocare, respira, rilassati, qualunque cosa, lo so che non vale nulla, però ci siamo”.

A Carmen Russo, che ha consigliato al giovane di proseguire la sua avventura: “È successo anche a me. Stavo facendo Buona Domenica in diretta e mio padre ha avuto un ictus. La vita è questa. Bisogna mettere in conto che può accadere, però ovviamente è triste. Tu devi soltanto pensare che sei impotente davanti a questi eventi e che le cose non sarebbero andate diversamente se fossi stato fuori”.

E ancora Sophie Codegoni, che ha trovato parole di conforto così: “Lui ha smesso di soffrire, adesso è in pace e sta bene. Tuo nonno è in un posto migliore. Devi trovare la forza dentro di te”. Il popolo dei social, invece, si divide tra chi sostiene che il concorrente dovrebbe uscire e stare vicino alla sua famiglia, in un momento di lutto, e chi invece desidera che continui il suo percorso al GF Vip, dimostrando un lato sensibile di se stesso.