In un letto d’ospedale, con il volto stanco ma con il pollice alzato: si mostra così Alessia Mancini ai suoi follower su Instagram. Una foto che la showgirl ha pubblicato per rassicurare i fan dopo l’intervento chirurgico che ha subito nei giorni precedenti all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

“Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento. Tutto ok. Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me“, ha scritto sul suo profilo social la ex Velina. Alessia non ha rivelato molti dettagli sui suoi problemi di salute, ma sappiamo che questo intervento era già in programma da tempo: un’operazione all’utero, per asportare chirurgicamente un fibroma. Per fortuna è andato tutto bene, e la showgirl dovrebbe lasciare l’ospedale in pochi giorni.

A prendersi cura di lei il marito Flavio Montrucchio, che in un video postato da Alessia vediamo completamente nascosto dai dispositivi di protezione: camice, mascherina, cuffia, guanti, ed è quasi impossibile riconoscere il conduttore. “Guardi che mi hanno già operata, lei chi è, il chirurgo?“, scherza la moglie inquadrandolo. Su Instagram, poi, la showgirl ha lanciato un messaggio molto importante a tutti i suoi follower: “Mi raccomando, prendetevi cura di voi, sempre“. Sotto al post, sono migliaia gli amici e i fan che le hanno augurato una pronta guarigione e le hanno fatto sentire il loro sostegno, ma anche molte donne che devono sottoporsi allo stesso intervento e che hanno trovato conforto nelle sue parole.