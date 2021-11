Valentina Ferragni si mostra su Instagram senza filtri, con un vistoso taglio sulla fronte. È reduce da un piccolo intervento, durante il quale le è stata rimossa chirurgicamente la “cosa“, come lei stessa l’ha definita, che aveva sulla fronte da più di un anno. Una foto tramite la quale ha voluto sensibilizzare i suoi follower, incoraggiandoli a rivolgersi sempre ai medici, senza mai sottovalutare nulla.

“Quattro giorni dopo l’operazione. Ho voluto raccontarvi la mia storia perché è tutto iniziato con un normale brufolo ed è cambiato in peggio nel corso dell’anno, all’inizio pensavamo fosse una cosa semplice, stupida e di cui non preoccuparsi. Probabilmente al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il mio problema, ma forse quell’1% deciderà di andare dal dottore per farsi vedere quello strano brufolo che, chissà perché, non va più via. Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di vera vita, veri problemi e vere persone”,

ha scritto l’influencer su Instagram, dove ha deciso di condividere la sua esperienza. Come ha raccontato lei stessa in un post precedente, tutto è iniziato con un semplice brufolo sulla fronte, che però non accennava ad andarsene. Perciò Valentina si è rivolta ad un medico.

“Al momento non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un basalioma (un tumore maligno ma non molto aggressivo). Il medico lo ha rimosso con un bisturi elettrico perché questa parte di pelle andrà analizzata per capire cosa sia. Ho tre punti e un cerotto per una settimana”,

aveva raccontato sempre sui social, dove poi si è raccomandata con i suoi quattro milioni di follower: la salute è la cosa più importante, perciò è sempre meglio affidarsi ad un professionista piuttosto che evitare di affrontare il problema, qualsiasi esso sia. “E ricordate, ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto“.