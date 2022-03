Il Grande Fratello Vip 6 è ormai agli sgoccioli e si avvicina sempre più la finale del 14 marzo 2022. Anche in dirittura di arrivo non mancano però i colpi di scena e durante la terzultima puntata, in onda lunedì 7 marzo, Alex Belli, ospite in studio, ha portato dei regali ad Alfonso Signorini e alle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

L’ex di Centovetrine è tornato da una breve vacanza e ha portato con sé dei souvenir. Il conduttore del reality è stato omaggiato con un acchiappasogni e l’imprenditrice ha ricevuto una rosa del deserto, ma è il regalo di Alex Belli per Adriana Volpe quello più particolare. Una pietra presentata come “energetica” e dalla forma evidentemente fallica.

“So che tu ne hai tanto bisogno. Prendila e fanne tesoro”, ha esordito il gieffino porgendo il dono all’opinionista, che accetta ironizzando: “Non ti dico cosa mi sembra”. A quel punto, tra le risate generali, Sonia Bruganelli si alza in piedi e fa per andarsene con le lacrime agli occhi per il tanto ridere.

Alfonso Signorini, invece, vuole fare cambio con il suo regalo e reclama per sé la pietra fallica: “Tu mi hai chiesto cosa sogno… E chi lo molla più questo. Solo una matta come me”, ha detto molto divertito. Insomma una gag che pare aver rubato qualche sorriso, anche se sui social in molti hanno trovato il regalo fallico un gesto di cattivo gusto.

Una puntata, come al solito, ricca di emozioni dove è anche stato nominato il terzo finalista, cioè Davide Silvestri e sono state eliminate Miriana Trevisan, e Soleil Sorge al televoto lampo. Lunedì 14 marzo ci sarà la finalissima e la rosa dei possibili vincitori comincia a definirsi chiaramente.