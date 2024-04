Oggi, domenica 7 aprile 2024, Alfonso Signorini taglia un traguardo importante, il suo 60esimo compleanno, che può festeggiare dopo i mesi che lo hanno visto impegnato alla guida del Grande Fratello in quella che può essere ricordata come l’edizione più lunga della storia (più di sei mesi). Il giornalista ha scelto di organizzare un pranzo lontano dall’attenzione dei curiosi e al fianco delle persone a lui più care.

“Ci saranno 60 amici che mi hanno accompagnato nel mio percorso di crescita – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Ho scelto una vecchia trattoria di Seregno dove andavo con i miei. Ho fatto rifare il menù della mia infanzia: risotto con salsiccia, carrellone dei bolliti, e ho dato al cuoco la ricetta della torta di mia nonna Armida. Ci saranno due assenze importanti ma giustificate, Silvio Berlusconi e Maria De Filippi, che registra anche di domenica”.

I momenti difficili nel suo passato non sono mancati, a partire dal primo attacco di panico, avuto quando aveva solo vent’anni: “Da allora entrai nel tunnel della nevrosi, ero convinto che sarei morto per un attacco di cuore, passavo da un medico all’altro. Del resto, mia madre mi aveva sempre protetto perché mi era stato diagnosticato un soffio al cuore, praticamente una sciocchezza, ma questo lo so oggi. Finché non mi feci coraggio, andai in palestra e salii su un tapis roulant: o muoio o rinasco”.

A livello professionale Alfonso Signorini non può che essere soddisfatto, anche se i suoi genitori avevano in mente un’altra strada per lui: “Mi volevano medico, avvocato, commercialista o anche astronauta, sacerdote, qualunque cosa ma non l’insegnante o, peggio, il giornalista! In quei 30 anni mettiamoci anche il travaglio sentimentale, con la scoperta dell’omosessualità”.

Il conduttore del Grande Fratello è stato a lungo innamorato di Paolo Galimberti, con cui tempo fa si era lasciato (aveva riferito di essersi innamorato di un altro uomo), ma ora tra i due sembra essere tornato il sereno, al punto tale che lui non nasconde di avere grandi progetti: “Ne approfitto per fargli sapere che sposarci sarebbe il passo naturale nel nostro cammino insieme” – ha concluso.