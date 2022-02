L’avventura di Alex Belli all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 ricomincia. Non è uno scherzo e la notizia è stata data ufficialmente da Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 7 febbraio 2022.

L’ex attore di Centovetrine quindi sarà ancora una volta protagonista del reality, non come concorrente, ma come una sorta di ospite. Si parla di una permanenza di due settimane, in cui Alex Belli avrà modo di fare ritorno nel mondo spiatissimo del Grande Fratello, dove ritroverà sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge e provare a risolvere i problemi con entrambe.

Nella puntata live il conduttore ha dato l’annuncio del rientro di Alex Belli, spiegando anche i motivi che hanno spinto gli autori:

“Che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in Casa per qualche giorno e metterai fine a questa cosa, a questo film, soap d’amore. Deciderai se scegliere Soleil, Delia o tutte e due. Chi ti pare e piace. Diamo un epilogo a questa cosa. Non hai molto tempo, credo un paio di settimane al più. Però tu vai nella Casa e ti chiudi in quarantena”.

L’ex gieffino ha accettato la proposta e dunque ora ripartirà la sua avventura nel reality. Chissà se questo ritorno di Alex Belli al Grande Fratello riuscirà a ricucire il rapporto con la modella sudamericana e a ristabilire con lei un rapporto di fiducia. Sicuramente avranno modo di chiarire con più calma. Ma Belli avrà anche l’occasione per ritrovare Soleil Sorge, di cui ha ammesso di essersi innamorato. Insomma, siamo sicuri che non mancheranno nuovi colpi di scena.