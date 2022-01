Gf Vip, Delia Duran e la bisessualità: "Ecco cos'è per me l'amore libero"

È stata tra gli ultimi concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma Delia Duran è già la protagonista assoluta del reality. Dopo i litigi, le polemiche e le discussioni riguardo alla relazione tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge, per la modella venezuelana è arrivato il momento di aprirsi con i suoi coinquilini. E ha deciso di farlo parlando con Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Jessica Selassiè della sua idea di amore, lasciandosi andare a confessioni che hanno creato scalpore nel pubblico.

Duran ha infatti parlato senza filtri della propria bisessualità, un argomento che per lei non è affatto tabù; tanto che il suo coming out risale a l 2020, quando ne ha parlato a Live – Non è la D’Urso. “Io sono fatta così, mi piacciono le donne, cioè lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa“, ha rivelato la modella, che ha anche confessato alcuni dettagli sulla sua relazione con Alex Belli: i due, lo sappiamo, sono (o erano) una coppia aperta, ma ciò non significa che lui potesse iniziare una relazione con Soleil Sorge:

“Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero. L’amore è universale, può essere amore per un’amicizia, per un cane, per un cibo. Posso anche utilizzare il termine amore se ho grande ammirazione. L’amore libero è questo“, ha spiegato Duran, spiegando alle altre concorrenti che il marito sarebbe stato libero di avere un’altra relazione soltanto se quest’ultima avesse coinvolto anche lei: “È una cosa che vogliamo entrambi e si condivide: io non posso andare con un altro uomo da sola, capisci la differenza? Per me le coccole nel letto, i baci, gli abbracci, non sono amore libero. Amore libero è condivisione“. Ecco dunque il motivo per cui l’avvicinamento del marito a Soleil Sorge l’ha fatta infuriare.

In vena di confessioni, nel corso della puntata Delia Duran ha poi raccontato alle coinquiline di aver avuto, in passato, un flirt con Aida Yespica. Lo ha rivelato parlando di quale fosse il suo prototipo di donna: “Soleil non è la mia tipologia di donna, il mio tipo deve essere molto femmina“, ha raccontato a Nazzaro e Trevisan, dicendo invece che la showgirl venezuelana corrisponde esattamente a ciò che le piace in una donna, tanto da aver avuto una relazione con lei. Già nel 2020 Yespica aveva confessato, a Rivelo, di essere stata innamorata di una donna molto famosa; ma non è chiaro se stesse parlando proprio di Duran.