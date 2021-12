Non tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno preso bene il prolungamento del reality ben oltre la data del 13 dicembre 2021 inizialmente concordata quando hanno varcato la soglia della famosa porta rossa. Chi per la voglia di tornare a casa e passare il Natale in famiglia, chi per dinamiche interne al gioco, il desiderio di concludere qui questa esperienza si fa sentire.

Tra gli inquilini che meditano un’imminente uscita dalla Casa ci sono Soleil Sorge e Aldo Montano. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, già nei mesi scorsi aveva fatto intendere di voler abbandonare il gioco, più volte è tornata sull’argomento, dicendosi stanca le dinamiche legate al triangolo con Alex Belli e Delia Duran. Ora però, in un confronto con Valeria Marini che cerca di convincerla a restare, ha detto che sta pensando il da farsi:

“Se resterò dopo la data che avevano stabilito? Non lo so. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso. Sono stanca, mi vedo distrutta. Vale sono proprio stressata, mi sento un po’ affaticata. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo”.

Dopo la diretta di lunedì 6 dicembre 2021, anche Davide Silvestri e Francesca Cipriani hanno detto di essere in ansia per il prolungamento del reality. Alle perplessità dei due gieffini si è unito anche Aldo Montano, che si accoda ai dubbi di Soleil Sorge, ha parlato del suo futuro nella Casa:

“Io non so questo mestiere, questa esperienza cosa ti può portare in termini lavorativi. Quello che voglio dire è ‘tre mesi sono abbastanza per portare a qualcosa? Forse sono meglio sei?’. Io questo non lo so davvero e sono in una posizione, purtroppo o per fortuna, per cui non mi interessa troppo. Sono stato chiamato qua per fare un’esperienza e portare la mia persona qua dentro. Finisce, finirà, non sono del mestiere diciamo”.

Gianmaria Antinolfi allora, dopo aver sentito le parole dell’amico, gli ha chiesto chiaramente se intende restare al GF oltre il 13 dicembre e Montano ha rivelato che uscirà la prossima settimana: “Se rimarrei qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto è?! Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”.