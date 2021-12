Dopo le dichiarazioni di Alex Belli fatte al Grande Fratello Vip 6, dove il 38enne ha confessato di essere innamorato di Soleil Sorge (ma anche della moglie Delia Duran) e, dopo aver aggiunto di voler vivere la coinquilina anche una volta uscito dalla Casa di Cinecittà, la compagna dell’ex attore non aveva ancora rilasciato nuovi commenti. Almeno fino ad adesso.

Durante la 24esima puntata, andata in onda il 3 dicembre 2021, Alfonso Signorini aveva chiesto a Delia Duran se volesse intervenire durante il programma e insieme agli autori si è reso disponibile per metterla in contatto tramite telefono con il marito, per provare a chiarire in qualche modo quello che è successo di recente. Ma niente da fare, la modella sudamericana ha deciso di non parlare con Alex e lui pare anche averla presa molto bene:

“Va benissimo così sono contento abbia scelto di restarne fuori. Lei sta facendo quello che le ho chiesto io l’altra settimana. Per noi è meglio se non interviene, tanto qua gestirò io le cose e lei può stare fuori. Capisco che non avrà preso bene alcune cose che ho detto, ma io la amo e lei lo sa, ne sono sicuro”.

Poco fa però, Delia Duran ha cambiato idea e ha rotto il silenzio stampa dietro cui si era barricata pubblicando una storia sul suo profilo Instagram ufficiale. Nel suo nuovo post la venezuelana ha detto che si prenderà una pausa da tutto e che ha bisogno di scappare e pensare a se stessa: