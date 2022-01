Il Grande Fratello Vip 6 torna con un doppio appuntamento venerdì 7 febbraio 2021. Alfonso Signorini, conduttore del reality chiama ancora una volta ad affiancarlo Laura Freddi, già sostituta a Capodanno di Sonia Bruganelli, volata a Dubai con la famiglia per festeggiare l’arrivo del 2022 e ora in quarantena preventiva per poter riaccedere agli studi televisivi.

I vertici Mediaset, a quanto pare, hanno deciso di stravolgere il palinsesto per poter affrontare molte delle dinamiche complesse che stanno scuotendo gli animi degli inquilini della Casa di Cinecittà: dalla lite tra Miriana Trevisan con Katia Ricciarelli, e tra quest’ultima con Lulù, finendo con quella tra Soleil Sorge e le principesse Selassiè.

Nelle ultime ore, infatti, la Casa più spiata d’Italia è infuocata da una serie di accese discussioni e Alfonso Signorini ha richiamato al suo fianco Laura Freddi nella veste di vice opinionista insieme ad Adriana Valle, nell’attesa che ovviamente torni Bruganelli. Attendere una settimana, e andare in onda lunedì 10 gennaio, sarebbe stato troppo per le dinamiche del programma, che in questo momento sono davvero bollenti.

A pagare le spese di questo raddoppio è lo speciale Viaggio nella Grande Bellezza – Il Palazzo del Quirinale, un approfondimento culturale condotto da Cesare Bocci, con la partecipazione Cesara Buonamici, che ha visto slittare la messa in onda.

Venerdì, sapremo anche chi sarà la preferita dal televoto che vede in corsa Carmen Russo, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo. Ma non ci sarà nessuna eliminazione, il più votato sarà però immune e potrà mandare una delle altre vip in nomination diretta. Tanta anche l’attesa per l’ingresso in Casa di Delia Duran che pare avverrà nella puntata di lunedì 10 gennaio.