Alice Campello, scherzo ad Alvaro Morata: finge di avere rotto le acque

Alice Campello a gennaio 2023 diventerà mamma per la quarta volta e avrà finalmente la femmina tanto desiderata, che arriverà a fare compagnia ai suoi tre figli maschi, Leonardo, Edoardo e Alessandro. L’influencer e il marito, Alvaro Morata, che ora vivono in Spagna dove lui gioca nell’Atletico Madrid, hanno già scelto il nome della nascitura, che si chiamerà Bella Morata Campello, prendendo così i cognomi di entrambi.

La 27enne, come molte colleghe, non disdegna di raccontare momenti della sua quotidianità alle sue follower, con cui ama condividere quello che le accade, oltre a scambiarsi consigli reciproci in un momento delicato come quello della gravidanza.

Come già era accaduto in passato, i momenti che precedono la nascita dei suoi figli sono sempre stati caratterizzati da qualche problema di troppo, dalle nausee alla stanchezza infinita, ma senza dimenticare uno stato di debolezza generale. L’idea che il suo fisico possa cambiare, però, non la preoccupa particolarmente: “Prima o poi cambia per tutti, anche per le donne che non hanno fatto figli. Per fortuna ci sono altre cose oltre al fisico”.

Ora, però, la giovane per ingannare queste settimane che mancano alla nascita ne ha approfittato per fare uno scherzo al futuro papà a cui ha fatto credere che le si fossero rotte le acque. Il calciatore è intervenuto velocemente per assisterla, ma a questo punto è scoppiata a ridere visto che al parto manca ancora qualche settimana. Lui ha allargato le braccia rassegnato e l’ha poi mandata a quel paese per poi rimettersi a guardare Tv.

