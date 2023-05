Gene Gnocchi, in collegamento da Faenza con Simona Ventura e Paola Perego a Citofonare Rai2, ha condiviso alcuni dei momenti più drammatici vissuti in prima persona durante l’ondata di maltempo che, in questi giorni, sta devastando l’Emilia Romagna. Nel raccontare le difficili condizioni in cui si trova il popolo emiliano, il celebre cabarettista non è riuscito a trattenere le lacrime, commuovendosi in diretta.

“Sono abituato a venire lì a divertirci, ma stavolta non me la sento: quello che è successo è incredibile”, ha esordito nel corso della puntata di ieri, domenica 21 maggio 2023:

Ho degli amici di Faenza che hanno perso tutto. Hanno perso la casa, l’attività lavorativa, tutte le cose più care che avevano. Quando diciamo che questa terra non è abituata a chiedere, ma è abituata a rimboccarsi le maniche è vero, ma mai come in questo momento questa terra da sola non ce la può fare.

Quella di Gene Gnocchi, purtroppo, è una delle tante famiglie che si è trovata costretta a fuggire dalla propria abitazione: “Siamo stati sfollati”, ha spiegato il comico 68enne, rivelando alcuni dettagli in merito alla prontezza di Gianna Ghiozzi nel mettere in salvo le figlie: “Devo dire grazie a mia moglie che ha avuto la freddezza di recuperare le bambine”.

A mia moglie è arrivata la segnalazione che il quartiere vicino si stava allagando; quindi, ha preso le bambine e le ha portate in salvo dai nonni. Fortunatamente l’acqua si è fermata e quindi noi abbiamo avuto danni risibili rispetto agli altri. Una paura pazzesca.

“Quello che posso chiedere, nella commozione, è di darci una mano attraverso tutti i canali possibili. È una terra che non ce la può fare da sola”, ha aggiunto nel corso della trasmissione, condividendo con la conduttrice emiliana tutta la preoccupazione per la loro terra.