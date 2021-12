Il suo nome è Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Orange-Nassau, ma in molti la conoscono semplicemente come Amalia d’Olanda: è la primogenita del re Guglielmo Alessandro e della regina Máxima Zorreguieta e il 7 dicembre 2021 compie 18 anni. Un traguardo, quello della maggiore età, che l’erede al trono avrebbe dovuto festeggiare con un regalo da parte della royal family olandese: ben 1,6 milioni di euro.

Ma la giovane principessa lo ha rifiutato. “Sento di non aver fatto nulla di speciale per meritarmelo“, ha dichiarato, dimostrando di essere una ragazza decisamente responsabile per la sua età. Soprattutto dopo aver spiegato di non voler accettare il denaro perché “oltretutto, in questo periodo di Coronavirus, la cosa mi mette decisamente a disagio. C’è gente che ha più bisogno di me“. D’altronde, di essere una principessa con la testa sulle spalle lo aveva già dimostrato quando, a soli 14 anni, aveva spiegato a padre di essere perfettamente consapevole del ruolo che le spetta in futuro e di aver accettato il suo destino da futura regina.

Vi raccomandiamo... Per i figli di Kate Middleton e del principe William niente vizi per Natale

Nonostante abbia deciso di rifiutare la somma di denaro che le spettava, per Amelia d’Olanda c’è un altro regalo importante. L’emittente televisiva olandese Net5, infatti, le ha dedicato un documentario intitolato Princess Amalia: Teenager on the Way to the Throne. Un racconto della vita della principessa e, in particolare, degli aspetti più intimi e privati della sua vita, oltre al suo ruolo istituzionale di erede al trono.

Nel frattempo, la neo-diciottenne si prepara ad indossare la corona: un momento che è consapevole di dover affrontare ma che si augura arrivi il più tardi possibile, come ha rivelato lei stessa all’autrice della sua biografia, Claudia de Breij. E, infatti, si preoccupa costantemente della salute del padre: “Non faccio che ripetergli: mangia bene e fai sport“, ha raccontato. Intanto, prima di iniziare l’università, la principessa Amalia ha deciso di prendersi un anno sabbatico: “Voglio viaggiare un po’, scoprire il mondo, fare cose che forse non riuscirò a fare più per i prossimi vent’anni“.