Amber Heard: l’ex assistente dichiara di essere stata abusata psicologicamente

La battaglia legale tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard continua a non dare cenni di cedimento e si prospetta ancora molto lunga visti gli ultimi accadimenti.

Solo qualche settimana fa l’attore hollywoodiano aveva citato in giudizio per diffamazione la rivista The Sun e il suo direttore esecutivo Dan Wootton: sotto accusa è un articolo in cui il giornalista conferma le dichiarazioni dell’ex moglie secondo le quali Depp, durante il suo turbolento matrimonio, avrebbe sottoposto la donna a maltrattamenti sia fisici che verbali.

Nelle ultime ore è saltata fuori un’altra dichiarazione scottante che potrebbe peggiorare la posizione dell’attrice. A parlare è stata Kate James, assistente di Amber Heard tra il 2012 e il 2015, che ha affermato di essere stata ripetutamente abusata sia verbalmente che psicologicamente dalla sua ex datrice di lavoro.

In una dichiarazione legale la donna ha confermato di aver lavorato anche sette giorni a settimana con Amber e di non aver mai visto segni di violenza fisica sul suo corpo.

La James ha continuato asserendo che l’attrice durante le ore di lavoro la aggrediva verbalmente e che spesso per l’intera notte abusava di vino e sostanze stupefacenti, in particolare funghetti allucinogeni e MDMA. In quei momenti era solita inviare messaggi telefonici pieni di insulti: “Amber spesso mi urlava contro anche per le cose più piccole. […] Quando mi svegliavo la mattina quasi sempre trovavo una raffica di messaggi offensivi inviati tra le 2 e le 4 di notte. Solo successivamente ho scoperto che aveva eliminato da iCloud tutti quei messaggi“.

La violenza psicologica è stata così grave per Kate da farla diventare scheletrica a causa dello stress. D’altro canto l’assistente ha invece elogiato Depp definendolo una persona “calma e timida“, tanto da dimostrarsi più di una volta gentile e premuroso nei confronti di suo figlio.

Ovviamente a sua discolpa Heard ha fatto sapere, tramite un suo portavoce, che le dichiarazioni di Kate sono tutte false e che scaturiscono dal malcontento nato dopo il licenziamento. Quale sarà la verità?