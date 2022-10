Ambra Angiolini, il segreto per un taglio medio stiloso e sensuale

Tre aggettivi per il taglio di Ambra Angiolini: è fresco, è chic ma soprattutto è a bassa manutenzione! L’unica conduttrice donna di X Factor Italia 2022 ha sfoggiato questo bob medio durante tutte le audizioni ma, per la prima live del programma, lo ha arricchito con una serie di impercettibili schiariture che le illuminano il viso, senza andare ad alterare il colore naturale. L’effetto è assolutamente glamour: l’incarnato appare più giovane e radioso. Attenzione alla frangia però, il “segreto” trendy che stupisce e cattura l’attenzione!

Piena, dritta ma leggermente spettinata: la frangia di Ambra è quel particolare intrigante che non passa di certo inosservato! La sua presenza regala un inedito tocco casual a un taglio a bassa manutenzione, perfetto anche per chi non ama dedicare molto tempo allo styling. Basta una cera leggera per modellare le ciocche e un’asciugatura con phon a media temperatura, concentrata soprattutto sulle radici. Niente spazzole o pettini, ma soltanto un leggero tocco delle dita prima dello styling. Vi sveliamo un piccolo trucco: per un effetto ancora più naturale, utilizzate uno spray salino sui capelli umidi!

