Ambra, nuovo duetto con Tiziano Ferro: "Grazie per l'amore gratis"

L’esperienza a X Factor in veste di giudice ha contribuito a riavvicinare Ambra Angiolini alla musica, uno dei suoi grandi amori, a cui si era appassionata sin dai tempi di Non è la Rai quando era arrivata a incidere un album. Ora la 45enne è pronta a fare un passo in più e si appresta a duettare con uno dei cantanti italiani più amati, apprezzato anche all’estero: Tiziano Ferro.

L’ex ragazzina prodigio, infatti, avrà modo di collaborare con l’interprete di Rosso Relativo nel suo nuovo disco, dal titolo Il mondo è nostro. Questa è solo una delle tante sinergie che potranno apprezzare i fan dell’artista, che ha voluto puntare anche su Sting, Caparezza e Roberto Vecchioni.

I due avranno modo di esibirsi insieme in un brano dal titolo evocativo, Ambra/Tiziano.

La diretta interessata non può che essere entusiasta di questa possibilità e non lo nasconde. É stata lei stessa ad annunciarlo tramite una serie di Instagram Stories sul suo profilo, da cui traspare tutta la sua gioia per questa opportunità che lei ha deciso di cogliere al volo non appena è arrivata.

“Lui mi chiama e mi chiede: ‘Come stai amica mia? Canti con me? – ha scritto Ambra Angiolini in riferimento a Ferro -. La risposta è nel nuovo disco”.

L’artista ha poi sottolineato ulteriormente quanto si senta onorata per essere stata scelta: “La canzone che mi sono dedicata nel 2001 si chiamava ‘Xdono’ e lui era un giovane talentuosissimo, che mi ringraziava nel disco. Noi non ci conoscevamo. Da quel momento è iniziata la mia altra vita, quella dove ho scalato la mia montagna e non quella degli altri. Nel 2021 arriva sempre lui e mi salva in musica… Ambra e Tiziano. Grazie per l’amore gratis”.