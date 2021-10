Torna domenica 17 ottobre su Canale 5 il talent Amici di Maria De Filippi. La registrazione della quinta puntata è già avvenuta e le anticipazioni sono tante come quella che riguarda gli ospiti presenti nel programma. In studio i The Kolors con il loro ultimo singolo Leoni al sole, e Ermal Meta. Ed è proprio con il cantante di Vietato morire che sono cominciate le classifiche di questa edizione 2021. L’artista, chiamato a giudicare le esibizioni dei ragazzi, ha messo al primo posto Alex e all’ultimo Tommaso.

Durante la puntata si scopre anche che Flaza non è stata eliminata da Amici 21. Lorella Cuccarini ha spiegato perché non l’ha eliminata, nonostante abbia più volte contravvenuto alle regole del programma. Nel suo ruolo di mamma chioccia, come la chiama Alessandra Celentano, la showgirl ha detto di essere lì per insegnare e che secondo lei eliminare un allievo è un fallimento. Flaza ha potuto ascoltare il suo inedito prodotto da Michelangelo, ma ha ancora la maglia sospesa, quindi ha abbandonato lo studio.

Storia diversa invece quella tra la professoressa Anna Pettinelli e Inder, eliminato dalla sua insegnante, secondo i fan, per molto meno. Il primo a lasciare la scuola di Amici 21, proprio durante la puntata, è Matt. Il ballerino è stato messo in sfida da Alessandra Celentano, che voleva un allievo all’altezza del suo sfidante, Guido. Kledi, giudice delle loro esibizioni, ha preferito quest’ultimo e Matt ha dovuto lasciare la scuola. La seconda eliminazione è nella categoria di canto. Elisabetta, messa in sfida dalla prof Cuccarini, ha perso contro Alessandra e anche lei deve abbandonare.