Quella del 3 ottobre si prospetta una puntata ricca di colpi di scena. Amici 21 torna infatti nel pomeriggio di domenica con un nuovo speciale, all’interno del quale ballerini e cantanti si sfidano per ottenere l’ambito banco nella scuola di Canale 5. Una novità: il talent continuerà ad essere trasmesso la domenica, anche se all’inizio doveva trattarsi di uno slittamento temporaneo; Mediaset ha invece deciso di confermare il giorno della messa in onda, visti i buoni risultati ottenuti negli ascolti. Ecco qualche anticipazione di ciò che accadrà nella terza puntata, registrata il 29 settembre.

In questa puntata ci sono ben quattro sfide e due eliminazioni. I primi due scontri diretti riguardano la categoria canto: il professore Rudy Zerbi decide di mandare in sfida Kandy contro Giacomo, che ha la possibilità di ottenere un posto nella scuola. E, infatti, quest’ultimo ha la meglio, mentre il rapper deve abbandonare il programma. Flaza, invece, deve vedersela con Gea, anche lei aspirante nuova concorrente. La titolare del banco, però, si è dimostrata più forte interpretando il suo inedito Malefica.

Per quanto riguarda il ballo, invece, si scontrano innanzitutto Carola e Dario. Il secondo è stato notato da Veronica Peparini, che chiede che venga aggiunto un posto per lui nella categoria; Alessandra Celentano, però non è d’accordo. La ragazza vince la sfida, ma l’insegnante chiede di dare a Dario una seconda possibilità, perciò manda Mirko in sfida contro di lui. Lo scontro si conclude con la sconfitta di quest’ultimo, che però ottiene una borsa di studio.

Tommaso, Nicol e Alex hanno la possibilità di far ascoltare i propri inediti a due rappresentanti di Radio 101 e RTL 102.5: i primi due non convincono, mentre l’ultimo ottiene un sì da Radio 101. Il suo brano Sogni al cielo, quindi, passerà su questa stazione a partire dai prossimi giorni. Nel corso della puntata c’è anche un’ospite, Anna Valle. L’attrice promuove la serie Luce dei tuoi occhi, in onda su Canale 5, di cui interpreta la protagonista.