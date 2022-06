Uomini e Donne, Teresa Langella rivela: "Mi sentivo vicina alla morte"

La protagonista del dating show di Maria De Filippi, quando era poco più che maggiorenne ha sofferto di attacchi di panico e ansia, un disturbo che le ha cambiato la vita: "I primi tempi mi sono ritrovata almeno una volta alla settimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo a riconoscere".