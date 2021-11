Amici, la nuova sfidante Elena Manuele ha vinto Sanremo Young 2018

Nella scuola di Amici 21 tutto è pronto per una nuova sfida. A volerla è stata Anna Pettinelli, dopo aver più volte espresso i suoi dubbi su Tommaso: durante una puntata del daytime, il cantante ha ricevuto la temutissima busta rossa. Ciò significa che nella puntata di domenica 21 novembre dovrà scontrarsi con un nuovo aspirante allievo. A far discutere è stato però il nome della sfidante, Elena Manuele: non appena lo ha letto ai suoi compagni, ecco un’inaspettata reazione da parte di LDA, visibilmente imbarazzato.

Quest’ultimo, infatti, ha raccontato di aver conosciuto la ragazza durante i casting, e che tra loro sembra essere scattato qualcosa. “Aveva finito di cantare, siamo andati a fumare e c’era anche Elena, le ho offerto una sigaretta. La sera è venuta a casa mia con delle amiche. Le ho scritto un inedito“, ha rivelato il cantante, che poi ha rivelato di aver sperato che si trattasse “di un’altra Elena“. Non è ben chiaro, quindi, cosa sia accaduto tra i due giovani talenti: quel che è certo, però, è che LDA non è entusiasta di incontrare di nuovo la ragazza. Tanto da dire a Tommaso “ti prego, vinci“.

Elena Manuele, comunque, non è un volto del tutto nuovo in televisione. Classe 2003, la ragazza ha già partecipato a Sanremo Young, il talent Rai condotto da Antonella Clerici che selezionava giovani artisti, i quali hanno avuto poi la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte (il programma è stato chiuso nel 2019). Elena, oltretutto, ha vinto la gara, durante la quale ha battuto Raffaele Renda, uno dei protagonisti della fase serale di Amici 20.