Su Canale 5, domenica 14 novembre 2021, torna il consueto appuntamento con Amici di Maria De Filippi. In questa nona puntata del talent show sono previste tante sfide: a partire da quelle di LDA e Guido che a quanto pare hanno superato brillantemente la prova e rimangono nella scuola. Non ce l’ha fatta invece la cantante Ale, messa in sfida con l’interprete Andrea.

La nuova classifica di gradimento dei cantanti questa volta è stata fatta da J-Ax che ha premiato LDA ed è il primo in classifica, seguito da Albe, Sissi e Rea. Anche questa settimana non sono mancate le buste rosse per gli allievi della scuola e Anna Pettinelli ne ha inviata l’ennesima Luca D’Alessio. L’insegnate non è soddisfatta dell’impegno del giovane e dice di aver trovato uno sfidante molto più originale.

La sfida lanciata da Raimondo Todaro al ballerino Guido è ancora congelata, per l’infortunio dello sfidante, ma Veronica Peparini ne ha approfittato per lanciarne un’altra. Guido, torna quindi in sfida contro Fabrizio, ballerino di hip hop. Christian deve invece esibirsi per aver riconfermata la maglia e il percorso all’interno della scuola per lui continua. Stessa sorte anche per Mattia, che vede la felpa assicurata dopo la sua esibizione di ballo.

Ospite della puntata di Amici del 14 novembre 2021 è Aka 7even, che torna nella scuola per presentare il suo nuovo singolo, 6PM, appena uscito insieme al video ufficiale. Il giovane cantante è anche in gara agli MTV EMA 2021 con una nomination per i Best Italian Act, insieme a Caparezza, Madame, Måneskin e Rkomi.