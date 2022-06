Momenti di paura per Valentina Autiero, ex dama di Uomini e Donne, che domenica 5 giugno 2022 è stata vittima di un brutto incidente stradale. La donna, che ha aggiornato i suoi oltre 200mila follower su Instagram, si è dovuta recare in ospedale per effettuare tutti i controlli necessari.

Dagli esami, a Valentina Autiero è stato diagnosticato un trauma cervicale e una contusione cranica, e nonostante i medici le abbiano raccomandato una notte in clinica in osservazione, l’ex dama dello dating show di Maria De Filippi, ha preferito firmare per tornare a casa. La tac era negativa, motivo per cui la 43enne ha preferito andare nella sua abitazione e mettersi a riposo.

Nelle storie Instagram Autiero ha anche pubblicato le foto dell’incidente automobilistico: “Ci mancava solo questo, ora la mia testa sta al completo”. Fortunatamente pare che le conseguenze di questa butta disavventura non siano particolarmente gravi per lei, e con un po’ di riposo potrà rimettersi in forma presto.

“Che bella domenica. Per fortuna ho i miei angeli, in cielo e in terra”, ha commentato cercando di rassicurare tutti i suoi fan che le hanno scritto preoccupati:

“Grazie per i tanti messaggi. Dopo sei ore di attesa mi volevano ricoverare per la notte, ma meglio a casa mia, direi, che in un corridoio di ospedale”.

Invece del collare, l’ex dama, ha preferito optare per il taping, un nastro a uso medico che aiuta a trattare l’area della cervicale compromessa durante l’incidente: “Sono più efficaci per il mio problema, me li ha consigliati il medico e sono meno invalidanti di un collare”. E poi ancora, ha voluto nuovamente ringraziare tutti per il supporto: “Vi volevo ringraziare, mi avete scritto in tantissimi. Una cosa anche inaspettata”.