La consueta puntata domenicale con Amici di Maria De Filippi non ci sarà: il 30 gennaio 2022, infatti, il famoso talent show di Canale 5 non andrà in onda perché alcuni dei ballerini professionisti dello show sono risultati positivi al Covid.

È la prima volta che il programma si ferma totalmente ma la decisione, confermata dalla produzione Mediaset all’Adnkronos, si è resa necessaria per evitare un focolaio nell’intero cast. Una misura precauzionale, perché come ben sanno gli appassionati del talent, le misure di sicurezza in trasmissione sono elevate: basta pensare al plexiglas che divide professionisti e alunni durante le prove.

Vi raccomandiamo... Mara Sattei conquista con il suo outfit raffinato e controcorrente ad Amici 21

Quindi, il 30 gennaio, al posto della puntata prevista di Amici di Maria De Filippi, di cui non è stato possibile neanche fare la registrazione, verrà trasmesso uno speciale sullo show realizzato appositamente per questa occasione, ma senza presenze in studio. I tamponi positivi sono solo quelli dei ballerini professionisti, mentre i 17 allievi sono tutti negativi e al sicuro nella ‘bolla’, dato che vivono all’interno della scuola e in un contesto abbastanza isolato.

Andreas Muller, ballerino della scuola e già in isolamento da tempo per essersi ammalato ancor prima dei suoi colleghi, ha parlato della sua positività su Instagram: “Eccomi qui, come ben sapete sono a casa da qualche giorno (parecchi) a causa del Covid quindi non sono a lavoro da un po’. Oggi però è andata in onda questa mia coreografia che spero vi sia piaciuta. A me molto. Spero di essere presto negativo”.