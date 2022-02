L'abito blazer di Ana Mena a Domenica In, un look assolutamente da imitare

Fresca, energica, sempre sorridente: così Ana Mena ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo e, soprattutto, gli utenti del web, che non smettono di cantare la sua Duecentomila ore, diventata ormai un tormentone. E dopo la fine della kermesse la cantante spagnola è tornata sul palco dell’Ariston, insieme agli altri Big, per un’ultima esibizione nella puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival. Per l’occasione ha scelto un look, ancora una volta firmato Emporio Armani, assolutamente da copiare.

Ana Mena è salita sul palco sfoggiando un blazer a doppiopetto, leggermente oversize, a righe orizzontali nere e grigio antracite, reso più luminoso da una cascata di paillettes. Chiusa da due bottoni, con uno scollo non troppo profondo, la giacca della cantante si trasforma in una sorta di minidress, abbinato però ad un paio di shorts, dello stesso grigio del blazer, appena visibili al di sotto. Un capo perfetto per una serata non troppo formale, da indossare anche senza pantaloncini (se la lunghezza lo permette, ovviamente) per un risultato ancora più chic. Magari con un paio di stivali sopra il ginocchio, in modo da riequilibrare l’intera figura.

La cantante di Duecentomila ore, invece, ha deciso di completare il look con un paio di sandali neri con tacco a spillo, plateau, cinturino alla caviglia e un meraviglioso intreccio sul davanti, firmate Le Silla, perfettamente in linea con le scarpe scelte per gli outfit che ha portato sul palco durante Sanremo 2022. L’abito, invece, si allontana leggermente dallo stile dei look precedenti, che puntavano di più sulla semplicità e sulle linee pulite, oltre che sul colore. Come ad esempio il favoloso long dress rosso con scollo all’americana che Ana Mena ha sfoggiato per l’ultima serata del Festival, che ha letteralmente illuminato l’Ariston. Anche a Domenica In, comunque, la cantante spagnola ha portato tutta la sua allegria e la spensieratezza della sua canzone, che promette di farci compagnia durante l’estate.