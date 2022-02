Ditonellapiaga, in coppia con Donatella Rettore nella 72esima edizione del Festival di Sanremo, ci ha abituate a look da urlo. Anche nella puntata del 6 febbraio 2022 a Domenica In, la cantante non si è smentita e ha portato sul palco dell’Ariston un altro outfit stupendo e chic.

Ospite di Mara Venier, con l’altra voce di Chimica, il brano con cui le due artiste hanno gareggiato alla kermesse, e abbandonati gli abiti coordinati, ora Ditonellapiaga, alias Margherita Carducci, ci ha mostrato un look assolutamente da replicare.

Una blusa bianca molto romantica con collo alto e ruches in stile rinascimentale, portata sotto a un blazer carta da zucchero con revers in satin tono su tono. La giacca dal taglio maschile che ricorda la linea dello smoking è perfetta messa in contrasto al sapore new romantic della blusa.

Un look da giorno pieno di glamour e femminilità, che ancora una volta Ditonellapiaga ci ha regalato per farne buon uso. Un outfit da imitare e mixare in mille modi: abbinandolo al più classico dei pantaloni neri, o sdrammatizzandolo con dei jeans, o ancora con una maxi gonna a pieghe.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore, hanno ammaliato il pubblico del Festival con i loro look di tendenza: dal debutto in gara con gli abiti black and white composti da tailleur, giacche e pantaloni a zampa, fino alla jumpsuit con pantaloni palazzo, abbinata a una camicia di pizzo bianca trasparente.

Il look di Domenica In ha definitivamente eletto questa cantante a fashion icon. Anche la scelta dell’acconciatura era perfetta: un raccolto alto per dare spazio al collo importante della blusa e un make up naturale per dare luce al viso.