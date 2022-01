Amadeus ha ufficialmente annunciato i nomi delle cinque donne che lo affiancheranno durante le altrettante serate del Festival di Sanremo 2022, previste dall’1 al 5 febbraio. Le co-conduttrici sono Drusilla Foer, Ornella Muti, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli e Lorena Cesarini. Quest’ultima, conosciuta al grande pubblico per il ruolo di Isabel nella serie tv di Netflix Suburra, si è fatta notare, oltre che per il suo indiscutibile talento, anche per il suo stile. Ecco quindi alcuni dei suoi outfit che ci hanno fatto innamorare.

Iniziamo con un abito blazer nero, un capo che tutti dovremmo avere nel guardaroba. Elegante, chic e adatto a moltissime occasioni, il vestito indossato dall’attrice è di un meraviglioso tessuto a coste, fissato su un lato da un gancio metallico, con una chiusura asimmetrica che fascia perfettamente la figura all’altezza del busto. Lo scollo a V e le maniche lunghe, poi, rendono il tutto ancora più chic.

L’abito che Lorena Cesarini ha indossato per un evento firmato Tiffany & Co, invece, è luce pura. Un abito bianco firmato Pinko, stretto in vita, con scollo incrociato e maniche che cadono morbide. Il tutto impreziosito dalle paillettes, che ricoprono interamente il vestito e donano luminosità all’outfit, completato da un paio di sandali color bronzo e gioielli firmati (ovviamente) Tiffany.

Più grintoso, invece, il look che l’attrice ha sfoggiato in una foto scattata in una galleria d’arte contemporanea di Roma: un blazer nero oversize, con i reverse in raso lucido, stretto in vita da una maxi cintura, si trasforma in un abito grazie all’abbinamento con collant neri ultra coprenti e un paio di stivali al ginocchio in vernice nera con tacco largo e squadrato.

In occasione di una campagna pubblicitaria per i gioielli Pandora Lorena Cesarini ha scelto un abito nero, dal tessuto leggermente trasparente, con tre caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere: le frange che corrono lungo il bordo inferiore, le maniche con spalle a sbuffo e una scollatura profondissima e sensuale. Perfetto anche il make-up, con una linea di eyeliner grafico che mette in evidenza gli occhi dell’attrice.

Molto più romantico l’ultimo abito, che l’attrice ha scelto per una passeggiata per Roma. Un vestito leggero, con scollo incrociato, le maniche lunghe, con una delicatissima fantasia floreale e stretto in vita da una cintura dello stesso tessuto. Abbinato perfettamente ad un paio di stivali neri, che danno un tocco più grintoso all’intero outfit.