And Just Like That 2: in occasione della première l’Empire State Building si tinge di rosa

Mancano poche ore all’uscita della seconda stagione di And Just Like That, disponibile da domani, 23 giugno 2023, in contemporanea con gli Stati uniti, su Sky e in streaming su NOW. Il nuovo capitolo della serie di Michael Patrick King ha già conquistato il cuore di tutti: nella serata di ieri, in occasione della première e del 25esimo anniversario di Sex And The City, l’Empire State Building di New York si è tinto di rosa e Sarah Jessica Parker ha condiviso sui social alcuni momenti speciali in compagnia del cast.

“Alcuni scatti delle ultime settimane”, ha commentato su Instagram l’attrice 58enne che da oltre un ventennio interpreta la protagonista della serie, Carrie Bradshaw, pubblicando un carosello di immagini della première di ieri sera e alcune fotografie in compagnia del cast:

Celebriamo il passato e il presente. Tanto amore per il nostro cast (rivolto sia a chi c’era sia a chi non era presente), per la nostra crew e per la nostra città che, per nostra fortuna, possiamo dire di chiamarla casa. E tanto amore per i fan che sono rimasti al nostro fianco durante questi 25 anni.

La star televisiva, nel corso di una recente intervista per il New Yorker, aveva condiviso con i lettori tutta la gioia provata durante le riprese, condividendo alcuni aspetti del suo amato personaggio. Sarah Jessica Parker, infatti, ha spiegato che, per lei, indossare i panni della protagonista è come “una vocazione, un dovere morale”.

Oltre alla comparsa inattesa di Samantha Jones, alias di Kim Cattrall, tra le novità principali della seconda stagione, assisteremo anche al ritorno di Aiden, l’ex storico di Carrie: “Siamo stati molto attenti a come abbiamo introdotto i nuovi personaggi” – aveva dichiarato Parker al Daily Mail – “Ma anche al modo in cui abbiamo invitato i vecchi volti a tornare nello show ed è stato un qualcosa di entusiasmante, nostalgico, ma anche molto gioioso”. Non resta che mettersi comodi e prepararsi alla visione del sequel più atteso dell’ultimo anno.