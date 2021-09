Lunedì 13 settembre prende il via il Grande Fratello Vip. Alla conduzione di questa sesta edizione ancora una volta Alfonso Signorini mentre come opinioniste figurano Adriana Volpe, ex concorrente nel 2020, e Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis . Tra i concorrenti che varcano la famosa porta rossa dello show ci sarà anche Andrea Casalino.

Professione modello, attore e imprenditore. Conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a Squadra Antimafia 8, Rodolfo Valentino e L’Ispettore Coliandro, Andrea è nato nel 1990 ed è originario di Brindisi. Si è diplomato all’Istituto Tecnico Industriale e nel 2010 ha iniziato la sua carriera da modello.

Nello stesso anni è apparso per la prima volta sul piccolo schermo nelle vesti di corteggiatore nel programma tv, Uomini e Donne, mentre come attore ha preso parte, come già detto in diverse fiction. Attualmente vive a Verona e oltre a fare il modello e a recitare ha anche fondato la Uroboro Crossfit una palestra che si trova a Brindisi ed è diventato il direttore della comunicazione e dell’immagine per la maison, Luigi Convertini.

Nel video di presentazione per il reality, Andrea Casalino, ha svelato come prima cosa il suo motto che è “l’educazione salverà il mondo”, ha poi continuato rispondendo alla domanda su come farà a vivere in casa senza i social network:

“Bella domanda anche perché ci vivo h24, completamente fuso. Beh, troverò altre aspirazioni, altre ispirazioni e cercherò di detox, di staccare un pochino che male non fa. (…) Non ho nemici, non ho problemi con nessuno, spero invece di incontrare più personalità possibili che mi diano la possibilità di divertirmi, di supersocializzare (…) Sicuramente mi mancherà il mio piccolo angioletto, nonché lupo meridionale, il mio cagnolino e le persone vicine alla mia via”.

E alla domanda che gli viene fatta relativa alla possibilità di trovare l’amore nella casa del GF Vip, Casalino dopo aver ribadito di essere single ha risposto: “Perché no!”.