Tutto sui copricapezzoli d'oro di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non si ferma mai: dopo la Milano Fashion Week è la volta di Parigi, dove l’imprenditrice digitale è volata per una nuova Settimana della Moda. E proprio nella capitale francese, Chiara si è fotografata durante una passeggiata nella centralissima Place Vendôme, mentre sfoggiava un outfit che ha già catturato l’attenzione del web.

L’influencer, infatti, ha indossato un look total black di Schiaparelli, con un top trasparente dalla vita in su, e con i seni coperti con dei copricapezzoli d’oro. Per completare il tutto ha abbinato pantaloni ampi, anfibi privi di tacco e una giacca di pelle decorata con gli stessi dettagli dorati sulle maniche.

Il look, come abbiamo visto, è della Maison Schiaparelli e gioca molto su trasparenze ed elementi che s’ispirano all’arte surrealista, andando ad impreziosire abiti più “sportivi“, come jeans, top, giacche di pelle. Le foto pubblicate sul suo profilo Instagram di Chiara, sono diventate virali, tanto che l’ultimo post ha raggiunto e superato il milione di like in meno di due ore. “Mi metto comodo”, ha commentato Fedez, in riferimento alle ultime polemiche scatenate dai look della moglie, aggiungendo tra le caption i pop-corn.

Già nelle scorse settimane, infatti, Chiara Ferragni aveva pubblicato foto di outfit più sensuali o con alcune trasparenze, in risposta a tutti quei follower che l’accusavano di vestirsi in modo troppo provocante per essere una madre. L’influencer, dal canto suo, ha alzato ancora più il tiro, sfoggiando look sempre più sexy, proprio per dimostrare che essere diventata mamma non le impedisce di esprimere la propria sensualità tramite abiti che la facciano sentire a posto con sé stessa.