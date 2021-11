Su Italia 1, mercoledì 3 novembre va in onda l’ultimo appuntamento con il comedy show Honolulu. Il programma è condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, affiancati dal duo comico dei PanPers. Sul palco, tra sketch e battute esilaranti, c’è anche Andrea Di Marco, volto e fondatore del Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi, goliardico partito politico noto per i comunicati contro la migrazione estiva dei cittadini meneghini.

Nato a Genova il 25 gennaio 1969, si diploma al conservatorio in tromba nel 1995, e inizia la sua carriera artistica con il gruppo comico-musicale dei Cavalli Marci, capitanati da Claudio Nocera e composto tra gli altri da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci e Fabrizio Casalino. Con questa comitiva partecipa come attore-musicista alle trasmissioni Ciro il figlio di Target di Gregorio Paolini su Italia 1, condotto da Gaia De Laurentiis, Serenate di Fabio Fazio su RaiDue e Palcoscenico di Felice Cappa.

Come comico solista nel 2003, prende parte a Colorado Cafè Live, presentato da Diego Abatantuono e fino al 2005 è stato nel cast fisso di Bulldozer, con Enrico Bertolino e Federica Panicucci. Le partecipazioni di Andrea Di Marco in comic show televisivi e radiofonici sono veramente tante, dalla trasmissione Picnic su Radio2 a Mai Dire Martedì con la Gialappa’s Band e il mago Forest, programma al quale partecipa negli anni con i personaggi di Don Giorgione e Povia. Nel 2009 approda anche a Zelig Arcimboldi e a Mai dire Grande Fratello Show. Nell’autunno del 2011 collabora con Zelig Off e con Striscia la notizia in qualità di autore.

Tra canzoni irriverenti cantate dal balcone, comunicati del Movimento Estremista Ligure durante il lockdown per la pandemia da Covid-19, il comico è riuscito comunque ad avere il suo successo registrando e pubblicando dei video delle sue esibizioni da casa. Con i suoi brani musicali reinventati e le sue lezioni di genovese è anche attore nelle pellicole Come se fosse amore, di Roberto Burchielli, InvaXön – Alieni in Liguria e InvaXön – Alieni nello spazio, regia di Massimo Morini e Capitan Basilico 1 e 2.