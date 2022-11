Angelo Pintus è diventato papà: è nato Rafaél

Angelo Pintus è diventato papà per la prima volta. É stato lui stesso a dare l’annuncio sul suo profilo social con un post Instagram da cui traspare tutta l’emozione che sta provando in questo momento. “Rafaél è arrivato, in una fresca mattinata di novembre. Che felicità”.

A quel punto il comico, che ha postato a corredo un disegno che era stato realizzato tempo fa dalla moglie, ha proseguito il suo messaggio rivolgendosi direttamente alla donna, Michela Sturaro, con cui da tempo nutriva il sogno di allargare la famiglia, e ha sottolineato quanto sia le sia grato: “Micky, amore mio, te lo ricordi questo disegno? Lo hai fatto tu anni fa. Sognavamo di essere io e te e con noi quel piccolo rompiballe di nostro figlio. Ed eccoci qui. Grazie per questo regalo meraviglioso che è Rafaél, grazie per tutti i sacrifici che hai fatto, tutte quelle punture, tutti quei giorni in casa, nel letto. Per le nottate con la nausea passate in bianco senza mai farmi pesare niente. Mai”.

Riuscire a realizzare questo sogno per la coppia è stato tutt’altro che semplice, come ha ricordato lo stesso Angelo Pintus: “Il percorso è stato così lungo e difficile e io non posso fare altro che dirti grazie. E poi diciamoci la verità, solo una donna può sacrificarsi in questo modo, con questa tenacia. Poi per carità, io ho fatto anche una visita dall’andrologo, ma insomma. Ora stai riposando e io sono con Rafaél in braccio. Per fortuna è uguale a te, bello come te e indovina? Ronfa, proprio come te. Beh, ora che siamo tutti, possiamo finalmente salpare”.

Il nome che la coppia ha voluto dare al bimbo non è casuale. Rafaél è stato scelto, infatti, per rendere omaggio a Raffaella Carrà, uno dei personaggi che l’ex protagonista di LOL – Chi ride è fuori ha sempre amato.