Elisa Isoardi è single e felice: "Adesso punto tutto sul lavoro"

Elisa Isoardi si trova in vacanza e sta ricaricando le pile in vista della nuova stagione Tv, che la vedrà impegnata alla guida di Linea Verde Life, in onda dal 16 settembre 2023, alle 12.20 su Rai1. La trasmissione sarà l’occasione per approfondire due temi di profonda attualità, che non devono farci trovare impreparati, la transizione ecologica e il cambiamento climatico.

Anche la conduttrice si trova in una fase di profondo mutamento a livello personale, che la porta a essere soddisfatta della sua situazione presente, pur senza avere un uomo al suo fianco. Su una cosa però lei non ha dubbi, il suo prossimo fidanzato non sarà un politico, visto che lei sa bene cosa questo possa comportare in virtù della relazione avuta dal 2015 al 2018 con Matteo Salvini: “Meglio di no – ha detto in un’intervista al settimanale Chi – Mi interessano comunque le persone intelligenti, non le categorie. Sono in pace con me stessa. Sono qui al mare con amici e tanto amore. Metterci pure un uomo sarebbe tanta roba”.

Essere single non rappresenta per ora alcun problema per lei, al momento si sente già completa così: “Quest’anno mi sono dedicata a me stessa e al mio lavoro. Ho compiuto 40 anni e sono molto concentrata su quello che devo fare. Anzi, diciamo che punto tutto sul lavoro adesso. La vita sentimentale è una cosa che arriva o non arriva, non puoi avere delle ricette precise. D’altra parte io sono sempre stata molto indipendente. Mi mantengo da sola fin da quando avevo 16 anni”.

Le esperienze del passato sono servite comunque a Elisa Isoardi per crescere, proprio per questo ora vuole evitare di essere al centro del gossip, ben sapendo quanto si fosse parlato di lei quando aveva pubblicato un selfie in cui era a letto con l’attuale Ministro dei Trasporti: “A 40 anni ho cambiato radicalmente il modo in cui uso i canali social. Mostrerò me stessa e il mio lavoro, ma non farò più l’errore di mostrare il mio lato più privato, con i miei affetti. Non nasconderò nulla del mio lavoro. Ma tutto della mia vita affettiva”.

Essere stata scelta per condurre questo programma la riempie di orgoglio, proprio per questo approfitterà dell’occasione anche per trattare un tema che le sta a cuore, la cucina, che è una delle passioni che ama coltivare nel tempo libero: “Ci sarà uno spazio dedicato alla cucina sostenibile e antispreco. L’obiettivo è di insegnare alla gente a non sprecare il cibo” – ha concluso.