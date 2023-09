Anna Safroncik è tornata single: “La superficialità non mi va bene”

Anna Safroncik è tornata single: in un’intervista al settimanale Diva e Donna, l’attrice ha spiegato i motivi della rottura con Marco Maria Mazio, con il quale aveva una relazione dal gennaio 2022. “Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale. Quindi, o c’è profondità o meglio stare da sola”, dice.

Parlo per me, ma credo che dovrebbe valere per tutte le donne: oggi siamo forti, indipendenti, con standard alti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, quindi non ci accontentiamo più.

“Sono single e sono molto fiera di esserlo. Le persone si conoscono con il tempo e il tempo mi ha fatto capire alcune cose”, aveva dichiarato Anna Safroncik alla serata Gentleman FairPlay, il 13 settembre 2023, annunciando così la fine della relazione con l’imprenditore, durata un anno e mezzo.

“Il Paese dei balocchi è sempre bello, ma poi è arrivata la vita vera e in quel momento ho conosciuto meglio il mio fidanzato, ho capito bene chi era e ho preferito darci un taglio”, ha spiegato al settimanale.

L’attrice e l’imprenditore si erano conosciuti durante un viaggio in Costa Rica, e la loro relazione era iniziata nel gennaio 2022. Oltre ad avere una start-up, Mazio è anche attivo in ambito umanitario: “Marco ha fondato una sartoria all’interno del carcere femminile di Pozzuoli che dà lavoro alle donne rinchiuse. E ora mi sta dando una mano per raccogliere aiuti per l’Ucraina, dove ormai tutto è distrutto”, aveva detto l’attrice, come riportato da Today.