L'annuncio di Fedez: "Basta album, mi concentro sulle canzoni"

In attesa della finale di X Factor, in onda su Sky Uno giovedì 8 dicembre 2022, Fedez ama mantenere il contatto con i suoi fan tramite il suo profilo social, ambiente dove sia lui sia Chiara Ferragni sono onnipresenti e non mancano di dare aggiornamenti anche sulla quotidianità con i loro bambini, Leone e Vittoria. Questo è un periodo particolarmente intenso sul piano professionale per il rapper, che sarà alla guida anche della nuova edizione di LOL – Chi viene è fuori e che punta a catturare l’interesse del pubblico con il suo nuovo singolo, Colpo di Stato, in uscita il 9 dicembre.

Sulla copertina dell’album è possibile vederlo in una veste per lui inedita: qui compare infatti a torso nudo, e senza tatuaggi, ma con la cicatrice che gli è rimasta in seguito all’intervento a cui si è sottoposto per il tumore al pancreas ben visibile. Una scelta fortemente voluta dal diretto interessato, che desidera così dimostrare come sia riusciuto a mettersi alle spalle la paura provata in quel periodo grazie anche al sostegno della sua famiglia.

Il rapper si è così sottoposto a una sessione di “Domande & Risposte” come è possibile fare su Instagram e ha così sotddisfatto al curiosità dei suoi follower. Un utente gli ha chiesto se stesse pensando a un nuovo album, ma su questo lui non sembra avere dubbi: “Forse non ve l’ho mai detto, ma io non faccio più album, sto tramutando il mio contratto, non ho più voglia di farne”.

Questo non significa ovviamente che Fedez smetterà di dedicarsi alla musica, ma che lo farà in modo diverso rispetto a quanto accaduto finora. “Voglio lavorare canzone per canzone, dare giusto spazio e attenzione alle canzoni, ho la sensazione che gli album siano troppo volatili, lavori per due anni e poi… a meno che tu non abbia un concept album, ma siccome non sono abituato a farne, ha più senso uscire singolarmente con ogni canzone”.

Chi conosce bene il modo di lavorare dell’artista non resterà comunque particolarmente sorpreso da questa decisione. Il suo ultimo disco, infatti, risale al 2021, dal titolo Disumano, dove aveva deciso di racchiudere una serie di singoli. I telespettatori del talent show avranno così la possibilità di ascoltare la canzone in anteprima, cosa a cui lui tiene tantissimo: “Ho deciso di mettermi a nudo, l’esibizione sarà molto forte, sarò un po’ nudino” ha detto e il riferimento era alla cover del singolo dove appare a petto nudo” – ha concluso.