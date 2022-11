Chiara Ferragni e Fedez sono onnipresenti sui social e non mancano mai di deliziare i loro follower con video che riguardano la loro quotidianità, compresi tanti momenti divertenti che coinvolgono i loro bambini, Leone e Vittoria.

Uno degli ultimi post pubblicati dall’influencer non ha mancato però di suscitare critiche da parte degli utenti. Chiara ha deciso di aderire a uno degli ultimi trend nati su Tik Tok (e per una come lei non avrebbe potuto essere diversamente) in cui gli iscritti coinvolgono i loro bambini o animali: i piccoli si trasformano così in “cameraman” con telefono alla mano e riprendono i genitori con la telecamera rivolta verso di loro, inconsapevolmente.

In questo caso Chiara Ferragni ha deciso di affidare questo compito al suo primogenito di quattro anni, che ha ovviamente grande familiarità con gli smartphone. Lo scopo è quello di far divertire chi segue i Ferragnez e dimostrare quanto la loro vita tra le mura domestiche sia piuttosto simile a quella di molti di noi.

Il bimbo ha inizialmente accettato ed è apparso allegro (al suo fianco c’era anche la sorella), ma ben presto si è piuttosto spazientito e ha detto con candore: “Basta!”. La blogger, però, a detta di molti, avrebbe fatto come se niente fosse e ha continuato a ballare con i suoi figli.

Un modo di agire che non è piaciuto a molti, specialmente a chi ricorda uno degli ultimi video postati dalla coppia. Qui si sentiva la tata dire a Leone: “Un minuto Leo, fai un sorriso, poi hai finito e poi puoi continuare a disegnare”. Molti avevano ritenuto l’episodio quasi “normale”, simile a quanto accade in molte famiglie quando si vuole immortalare un momento speciale, come può essere un compleanno o una festività. Altri, invece, avevano avvertito addirittura la sensazione che i bambini fossero strumentalizzati per attirare like e quindi fare soldi.

Non a caso, per questo comportamento Fedez aveva ricevuto il Tapiro d’Oro. Un “premio” che, invece, pochi giorni fa è stato consegnato a Chiara in riferimento a un altro fatto particolare: la famiglia ha fatto chiudere un Museo di Milano per poter fare una visita privata, lasciando apparentemente fuori chi aveva acquistato il biglietto di ingresso.