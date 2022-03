Antonio Medugno ha vissuto un momento di profonda crisi durante la 45esima puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda lunedì 28 febbraio 2022. Il concorrente, dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo con la quale era in nomination, ha avuto un crollo emotivo.

Il tiktoker in salone ha vissuto in maniera negativa l’uscita dal reality dell’attrice, con la quale aveva stretto un legame di amicizia. Inoltre, la sua settimana non è stata serena per nulla, a causa di alcune problematiche che si sono ripresentate dopo tanto tempo.

Alfonso Signorini, allora, chiama Medugno nel confessionale e lui scoppia a piangere mentre cerca di spiegare il suo malessere:

“Sono stato poco bene, mi sento vulnerabile psicologicamente ora, ho la testa che sento debole. Quando mi è successo un po’ di anni fa, sono entrato in un brutto momento. Io voglio allontanarmi e faccio difficoltà anche a parlarne. Crollo emotivo da quando sto qui ne ho avuto uno, ma quello che vivo ora è diverso perché ne risento sul sonno e altre cose”.

Il gieffino ne aveva già parlato con i suoi coinquilini nei giorni precedenti alla puntata: la sua paura è quella di ricadere nel vortice di un’alimentazione sbagliata, come gli è già successo: “Ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un pò di tempo fa sull’alimentazione e mi mette ansia. È una cosa che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina e quindi sa come risolverle”, disse in un momento di confidenza a Jessica Selassiè.

La decisione di Antonio Medugno di lasciare il Grande Fratello, però, viene messa da parte dopo che Signorini gli permette di parlare con il padre e il fratello, presenti in studio. Il papà lo incoraggia a rimanere e continuare il suo percorso: “Amore, non mollare, ti prego. Fuori c’è tanta gente che vuole che tu resti dentro: sii forte come sei sempre stato”.

Anche il fratello prende parola e cerca di dare forza al concorrente: “Voglio che non molli. Ti voglio bene”. Alla fine Antonio Medugno decide di rimanere in gioco: “È la prima volta che mi allontano così e questa lontananza mi preoccupava molto, le parole di papà mi danno forza”.