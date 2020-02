Armani Silos celebra Peter Lindbergh con la mostra Heimat. A Sense of Belonging

Giorgio Armani dedica una mostra a Peter Lindbergh, il celebre fotografo tedesco scomparso il 3 settembre 2019: l’esposizione, intitolata Heimat. A Sense of Belonging (Heimat. Un senso di appartenenza) allestita negli spazi di Armani/Silos a Milano viene inaugurata dallo stilista in occasione delle sfilate di moda di Milano Moda Donna.

Heimat. A Sense of Belonging – che comprende anche opere inedite – mette in luce lo sguardo unico e lo stile inconfondibile del fotografo tedesco.

Curata personalmente da Giorgio Armani in collaborazione con la Fondazione Peter Lindbergh, Heimat. A Sense of Belonging evidenzia le straordinarie affinità tra due figure visionarie, il cui originale senso di identità ha definito standard molto personali e molto alti, tanto nell’arte quanto nella vita.

La comprensione della femminilità dimostrata da Lindbergh, il suo interesse per la personalità e la sua propensione per la verità, lo hanno sempre distinto dai suoi colleghi. C’è un’onestà intrinseca nel lavoro di Lindbergh che è strettamente legata alla sua stessa Heimat. La parola Heimat, in tedesco, significa qualcosa di più di casa: è un luogo del cuore, il luogo a cui si appartiene.

Giorgio Armani e Peter Lindbergh hanno condiviso valori che hanno permeato tutta la loro estetica. In particolare, l’apprezzamento per la verità e l’anima che da essa emana, e la ricerca dell’onestà in opposizione all’artificio, hanno dato vita a una stretta collaborazione iniziata nei primi anni Ottanta e proseguita nel corso delle rispettive carriere.

La mostra, inaugurata con una speciale preview il 21 febbraio, apre al pubblico da sabato 22 febbraio fino al 2 agosto 2020.

Info: Armani Silos, via Bergognone, 40 Milano

Aperto da mercoledì a domenica dalle 11 alle 19. Lunedì e martedì chiuso

Biglietti da 12 a 6 euro

Chi era Peter Lindbergh

Noto per le sue immagini cinematografiche, Peter Lindbergh (1944-2019) nasce a Leszno, in Polonia, e trascorre l’infanzia a Duisburg (Renania Settentrionale-Vestfalia). Studia belle arti a Berlino e pittura a Krefeld, rivolgendo il suo interesse alla fotografia dopo essersi trasferito a Düsseldorf nel 1971.

Entrato a far parte della famiglia della rivista Stern insieme a leggende della fotografia quali Helmut Newton, Guy Bourdin e Hans Feurer, si trasferisce a Parigi nel 1978 per proseguire la carriera.

In poco tempo Lindbergh introduce una forma di nuovo realismo, dando priorità all’anima e alla personalità dei suoi soggetti, modificando così in modo definitivo gli standard della fotografia di moda, e allontanandosi dagli stereotipi riguardanti età e bellezza.

Il suo lavoro è conosciuto soprattutto per i ritratti semplici e rivelatori, e per le forti influenze esercitate su di esso dal cinema tedesco e dall’ambiente industriale della sua infanzia.