Giorgio Armani: frasi famose, citazioni e aforismi sulla moda e l’eleganza

Sono 85 le candeline spente l’11 luglio da Giorgio Armani. Re Giorgio, signore delle sfilate di moda, è nato a Piacenza nel 1935, 85 anni fa, molti dei quali trascorsi tra abiti da sogno e modelle, star internazionali e attrici del BelPaese: a lui si devono le basi di quello stile semplice e minimalista, capace di vestire la donna in cerca di emancipazione degli anni ’80: abiti comodi e funzionali che hanno scritto una nuova pagina della storia del costume e dell’eleganza.

Non è difficile rintracciare il suo modo di concepire il lusso e il ben vestire nelle tante frasi famose, citazioni e aforismi raccolte nelle interviste e in libri e volumi a lui dedicati, soprattutto 5 anni fa, in occasione dei suoi 80 anni (compiuti nel 2014).

“Armani non è databile e possiede il significato dei vestiti”, scrive Giusy Ferré in Giorgio Armani. Il sesso radicale (Marsilio, 2015), ed è proprio quel significato che torna in questi oltre 40 anni di carriera. Tra lezioni di stile, ricordi di vita vissuta e qualche polemica con i colleghi, ecco le 20 frasi più belle dello stilista (molte delle quali raccolte nel memoir uscito con Rizzoli nel 2015).