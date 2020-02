Cosa fare a Milano nel weekend del 22 e 23 febbraio 2020

Nel penultimo fine settimana di febbraio Milano offre ancora tanti eventi da seguire e non perdere. A pochi giorni dal carnevale si possono passare le giornate del 22 e 23 febbraio 2020 in giro per la città tra mostre che iniziano e spettacoli per bambini.

Vi segnaliamo alcuni tra i più interessanti appuntamenti del fine settimana 22-23 febbraio 2020 a Milano.

Cosa fare a Milano sabato 22 febbraio

Heimat. A Sense of Belonging (via Bergognone, 40, Milano). Parte sabato 22 febbraio e rimarrà disponibile fino al 2 agosto 2020 questa mostra dedicata a Peter Lindbergh, curata personalmente da Giorgio Armani, che mette in luce lo sguardo unico e lo stile inconfondibile del fotografo, anche attraverso opere inedite. La comprensione della femminilità dimostrata da Lindbergh, il suo interesse per la personalità e la sua propensione per la verità, lo hanno sempre distinto dai suoi colleghi. Aperta dal mercoledì alla domenica dalle ore 11 alle ore 19, prenotazione obbligatoria, prezzo del biglietto intero 12 euro. La melodia del Duomo. Sabato 22 febbraio alle ore 15.00, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano organizza una visita guidata per conoscere l’organo del Duomo di Milano, il più grande d’Italia con le sue 15.800 canne. Guidati dal maestro Emanuele Vianelli, primo organista della Cattedrale, i visitatori potranno accedere all’area absidale (normalmente non visitabile) per osservare da vicino il coro ligneo e l’organo con le sue casse dorate per scoprirne il funzionamento. A conclusione della visita il maestro eseguirà un concerto dal vivo per i visitatori. Il costo della visita, compresi biglietto di ingresso e concerto d’organo, è di 12 euro a persona (ridotto 8 euro). Prenotazione obbligatoria. International Margarita Day sabato 22 febbraio. Patrón Tequila organizza una serie di attività per celebrare uno dei cocktail più famosi al mondo: esperienze di mixologia, gastronomia (abbinamenti cocktail cibo) e musica con esponenti top di queste aree offriranno un’occasione imperdibile per i tequila lover ma anche per i neofiti della categoria. Gli appuntamenti partono da giovedì 20, ma nel giorno dedicato si festeggia con la Music Experience – Fiesta al Canteen (Via Archimede 10) dalle ore 21.30 con Danysol DJ in collaborazione con Ipse Mixit.

Cosa fare a Milano domenica 23 febbraio