Asia Argento e la dedica a se stessa: "Le mie priorità sono sobrietà, figli e lavoro"

“Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità – a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager – la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio”. Inizia così il lungo post Instagram che Asia Argento ha deciso di dedicarsi nel giorno del suo compleanno, mettendosi a nudo, e non solo nello scatto che accompagna le parole.

L’attrice fa un bilancio della sua vita fino a qui, senza remore né filtri, esibendo paure e fragilità: “Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda, un passo avanti e due indietro. Non mi piacciono i compleanni, quelli degli altri per niente e i miei ancora meno”. Alle parole si alternano varie foto che vedono un Asia Argento bambina e poi mamma, e infine sorridente con il figlio Nicola.

E poi , “Tirando le somme” di quello che ho vissuto nell’ultimo anno, ammette di provare gratitudine, anche se mentre scrive l’umore non è dei migliori e ha “Il groppo in gola”, ma ci tiene a far sapere quali sono le sue priorità ossia sobrietà, figli e lavoro:

Per prima metto la sobrietà perché senza di essa la mia vita andrebbe a ramengo. Tutto il resto passa e va’ e non lascia traccia. Tutto il resto è così evanescente che neanche rimane attaccato alle pareti del mio ippocampo. Tutto il resto si secca al sole come la frutta. Ho voglia di sbrigarmi ad invecchiare, la vita è bella ma dura troppo.

Tanti gli auguri di amici, fan e colleghi: da Ambra Angiolini che scrive “Sei tanto Asia, con tutto l’amore che posso”, a Monica Leofreddi “Buon compleanno Asia, la sobrietà è ciò che ti auguro. So purtroppo fin troppo bene quanto possa essere distruttivo farsi trascinare via. Anche non riuscire ad aiutare chi è attirato dagli abissi, non è facile. Ti abbraccio”, fino a Elena Sofia Ricci che le manda un cuore e le dolci parole di Michaela Ramazzotti e Nina Zilli.