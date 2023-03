Non è certamente azzardato definire Chiara Ferragni e Fedez una delle coppie più social, strumento che utilizzano non solo per comunicare le ultime novità che riguardano la loro professione, ma anche per mostrare tantissimi momenti della loro quotidianità. E in questa non possono mancare i loro bambini, Leone e Vittoria, che hanno conquistato da tempo gli utenti al punto tale da strappare sempre loro un sorriso.

Il 19 marzo non rappresenta per loro però solo la Festa del Papà (solo pochi giorni fa il cantante ha sottolineato quanto si senta grato per il sostegno della sua famiglia a un anno di distanza dal tumore), ma anche il giorno in cui il loro primogenito è nato.

Un evento come questo non poteva certamente non essere festeggiato, non solo con i propri familiari, ma anche coinvolgendo i loro follower, che erano a conoscenza della ricorrenza in cui Leone avrebbe spento cinque candeline.

Chiara Ferragni e Fedez hanno così deciso di editare su entrambi i loro profili un video in cui è possibile ripercorrere i momenti più belli di Leo da quando era piccolo a oggi. Come era facile immaginare, tantissimi i commenti estasiati dei fan.

Diversa invece la didascalia che i due hanno scelto di inserire a corredo: “Buon quinto compleanno al bambino che ha cambiato per sempre la mia esistenza e gli ha dato un nuovo scopo. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto come il momento più emozionante della mia vita. Orgogliosa di come stai crescendo e della persona che stai diventando. Sarò sempre al tuo fianco a fare il tifo per te. La tua mamma ti ama all’infinito” – ha scritto l’influencer. Più stringato ma comunque efficace il rapper: “5 anni di ricordi indimenticabili insieme”.

I due genitori con ogni probabilità organizzeranno un party a tema per la serata, come accaduto negli anni passati, alla presenza di zie e nonni. Ancora top secret l’argomento su cui sarà incentrato.