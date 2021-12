La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti festeggia i suoi 25 anni e lo ha fatto alla grande. Aurora Ramazzotti ha deciso di dedicare al suo compleanno non una giornata ma un intero weekend. Tra party, cene e la presenza di amici e parenti, la conduttrice figlia d’arte, nata il 5 dicembre del 1996, non si è fatta mancare nulla.

Per iniziare ha organizzato una cena con sua madre Michelle, immortalata nelle storie Instagram di quest’ultima e, poi, un particolarissimo pigiama party, a cui hanno preso parte tutti i suoi amici e, ovviamente, il suo fidanzato Goffredo Cerza. La location scelta è davvero unica, si tratta di QC Terme di Milano, aperta per Aurora in via del tutto eccezionale.

Una serata molto bella, a cui ha partecipato anche la migliore amica della festeggiata, Sara Daniele, figlia del celebre cantautore napoletano. Inoltre erano presenti ai folli festeggiamenti Paola Di Benedetto, Alessandro Onnis de Le Iene, Bianca Atzei col compagno Stefano Corti. Quest’ultimo si è presentato nel locale indossando ciabatte e calzini, in vero e proprio mood pigiama party, d’altronde era questo il tema della festa, mentre la cantante ha comunque abbinato al completo notte dei tacchi vertiginosi.

Mamma Michelle e papà Eros, da sempre i primi fan di Aurora Ramazzotti, hanno festeggiato con lei questo compleanno. Hunziker ha pubblicato delle storie dove a cena canta emozionata tanti auguri alla figlia al ristorante e il cantante invece ha fatto una sorpresa alla neo 25enne, svegliandola alle 7 del mattino e mandando online un dolcissimo post su Instagram.