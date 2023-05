Aurora Ramazzotti, dedica social a Goffredo Cerza: "L'unico per me"

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori poco meno di due mesi fa (Cesare Augusto è nato il 30 marzo 2023), ma non dimenticano di ritagliarsi momenti in coppia, oltre che di esprimere chiaramente all’altro/a quanto sia forte il sentimento che li lega.

L’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post composto da tre scatti insieme al compagno fatte in occasione di un pranzo romantico. La coppia ha scelto un look davvero elegante: giacca blu navy e camicia bianca per lui, camicia color tortora satinata per lei. A corredo una didascalia semplice ma eloquente: “L’unico per me“.

L’uscita è stata organizzata con ogni probabilità al termine di una seduta dal parrucchiere che la neomamma si era concessa (qui ha onde morbide), ma che non ha mancato di scatenare polemiche tra i suoi follower. In quell’occasione la 26enne aveva postato una foto in cui era intenta a dare da mangiare al suo bambino, mentre un’estetista le faceva la pedicure e una parrucchiera le faceva la piega. La didascalia scelta è stata: “Essere multitasking è la soluzione“. Tanti però avevano sottolineato quanto lei fosse fortunata rispetto a molte altre donne che hanno da poco partorito.

Questa volta sono stati in tanti a complimentarsi con Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza per la profondità del loro amore, che li spinge a dedicarsi al partner anche ora che devono occuparsi del loro bambino.

Non è mancata però qualche frecciata da parte degli hater, convinti che questa storia non sia destinata a proseguire ancora a lungo. “Finché dura” – ha scritto qualcuno. Ma c’è stato chi ha usato toni ancora più pesanti: “La probabilità che tra qualche anno vi lascerete vale anche per voi: hai presente tua madre? Hai presente tuo padre? Quanti matrimoni e relazioni hanno avuto?? Tu hai anche meno chances essendo brutta…Tuo padre ha i soldi e tua madre era bella…Tu hai soltanto i soldi di tuo padre“. Almeno per ora i diretti interessati hanno preferito non commentare, ben sapendo come alimentare questo tipo di polemiche possa servire a poco.