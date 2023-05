Aurora Ramazzotti mostra i regali di nonno Eros per Cesare: "Valigia strabordante"

È ormai trascorso poco più di un mese da quando Aurora Ramazzotti è diventata mamma di Cesare, venuto alla luce il 30 marzo 2023 a Sorengo, in Svizzera, nella stessa clinica in cui sono nate anche le sue sorelle Sole e Celeste. In un primo momento la 26enne sembrava intenzionata a staccarsi dai social per godersi al meglio il suo bambino e l’amore con il compagno, Goffredo Cerza, ma ha ben presto cambiato idea e non manca di aggiornare i suoi follower sulla loro quotidianità.

La fatica, come capita spesso a chi deve gestire un neonato, si fa sentire, ma viene comunque ricompensata vedendo come cresca il bimbo. Tutti gli affetti più cari dei neogenitori sono stati letteralmente conquistati da lui, anche se quello che ha finora potuto vederlo meno è stato nonno Eros Ramazzotti, impegnato in un tour mondiale.

Il cantante nelle ultime ore ha però fatto ritorno in Italia e non poteva non portare con sé alcuni regali per il nipotino. L’interprete di Terra Promessa e Più bella cosa è stato decisamente generoso, come ha notato la sua primogenita.

“Mio padre è tornato dal tour europeo con una valigia enorme strabordante di regali per Cesare da parte dei fan in giro per il mondo e l’Europa in questi mesi – ha raccontato Aurora Ramazzotti in una delle sue Instagram Stories – Sicuramente succederà ancora e volevo dire che sono emozionata che ci sia tanta gente in tanti Paesi che abbia dedicato un pensiero al mio bambino”.

Impossibile però non sorridere per uno di questi doni, una t-shirt con la scritta: “Eros Ramazzotti – Battito Infinito” (questo il titolo del tour dell’artista, ndr), che Cesare Augusto ha subito indossato, come mostrato dall’influencer, che ha inserito una battuta a corredo: “Piccolo fan“.