Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno trascorso il primo weekend di luglio 2023 in Liguria, dove hanno partecipato al matrimonio di due amici. La coppia ha deciso di non portare con sé il piccolo Cesare Augusto, che è rimasto a Milano, dove ad accudirlo ci ha pensato nonna Michelle Hunziker.

La showgirl è stata davvero felicissima di poter gestire in maniera autonoma il bimbo e ne ha approfittato per scattarsi un selfie in cui dà il latte con il biberon al bimbo, accompagnando lo scatto alla frase “Non potrei essere più felice di così“, che testimonia il suo stato di grazia. A supportarla c’era anche nonno Eros Ramazzotti, che si è preso una pausa dal lavoro.

L’influencer in questo fine settimana “in libera uscita” ha fatto da damigella a un’amica con un lungo abito verde, che esaltava il suo fisico.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono stati ben contenti di lasciare il bimbo con la conduttrice, che non ha mai nascosto di essere al colmo della gioia all’idea di essere diventata nonna, nonostante sia ancora giovanissima. “La nonnitudine è una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è collegata all’età anagrafica?” – aveva scritto pochi giorni dopo la nascita Hunziker.

Del resto, la 26enne ha smesso di allattare il figlio, non avendo più latte (le polemiche non erano mancate), questo quindi le permette di prendersi del tempo per sé senza dover avere l’ansia di tornare a casa per dare da mangiare al bimbo.